Мишустин подписал постановление об упрощении медкомиссии для добровольцев

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Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, упрощающее прохождение медкомиссии для россиян, добровольно поступающих на военную службу по контракту. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно постановлению, медкомиссия будет проходить в один этап. Ранее обследование проходило в два этапа – предварительное освидетельствование в муниципальном военкомате и окончательное в региональном.

Кроме того, для желающих служить по контракту будет организована обязательная диагностика в государственных медучреждениях по направлению муниципальных военкоматов (для офицеров) или по направлению начальников пунктов отбора (для солдат, сержантов, прапорщиков).

Данные меры призваны ускорить отбор граждан, желающих поступить на военную службу по контракту.

Ранее сообщалось, что комитет Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению поддержал законопроект о приостановке трудового договора мобилизованных госслужащих на период их военной службы. В связи с этим комитет порекомендовал палате парламента принять во втором чтении документ.



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