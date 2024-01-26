Росстат заявил о снижении численности населения РФ до 146,2 млн человек в 2023 году

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Численность постоянного населения России 1 января 2024 года составила 146,204 миллиона человек. По данным, опубликованным на сайте Росстата, число человек сократилось на 243,8 тысячи.

Число постоянных жителей сократилось в Кемеровской и Новгородской областях – на 20,2 и на 20 тысяч соответственно. В Саратовской и Свердловской областях население сократилось на 19 и 16 тысяч человек соответственно.

Лидерами по численности жителей стали Москва и Московская область. Число проживающих в них человек увеличилось на 50,5 и 59,2 тысячи человек соответственно.

При составлении статистики Росстат ориентировался на число родившихся и умерших, а также на приток и отток мигрантов. Рождаемость в 2023 году снизилась на 3%, смертность – на 8%.

Ранее Росстат заявил, что в 2022 году в России выявили более 419 тысяч новых случаев ожирения. При этом в 2020 году врачи поставили 372 тысячи таких диагнозов, а в 2021 году – 383 тысячи.

