В Москве за сутки выявили 2 411 случаев COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

За прошедшие 24 часа в Москве выявили 2 411 случаев заражения COVID-19. Об этом сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

Для дальнейшего лечения под наблюдением специалистов в Москве за минувшие сутки были госпитализированы 114 человек. Выздоровел от COVID-19 за прошедшие 24 часа, по данным портала, 2 121 пациент, умерли 10 человек.

За всю историю пандемии коронавируса в столице было выявлено 3 337 542 случая заражения. Побороть болезнь с начала массового распространения COVID-19 удалось 3 140 685 жителям Москвы, скончались 47 830 пациентов.

Тем временем количество случаев заражения COVID-19 по всей России за последние сутки составило 7 077. Полностью выздоровели от COVID-19 за прошедшие 24 часа 5 270 пациентов, скончались 40 человек.

Ранее Роспотребнадзор сообщил об активизации эпидпроцесса по COVID-19 в стране на третьей неделе 2023 года. Общее число выявленных случаев заболевания коронавирусом достигло 38 тысяч человек. Рост составил 22%.



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