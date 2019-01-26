Алтайская чиновница объяснила слова о "завышенных требованиях" педагогов

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Чиновница из Алтайского края Екатерина Четошникова объяснила высказывание о завышенных требованиях молодых учителей. По ее словам, мнение связано исключительно с желанием помочь молодым людям.

Резонанс вызвали слова начальника управления молодежной политики в интервью одному из местных порталов. На вопрос о педагогах, которые получают за свой труд не более девяти тысяч рублей, чиновница призвала быть адекватным. "Завышенные требования – это не есть хорошо, дайте мне все и сразу, хотя из себя ничего не представляю, но хочу Mercedes. Адекватность должна быть во всем", – приведены в интервью слова Четошниковой.

"Мое мнение сформировано исключительно на личном опыте. Так сложилось, что быстро и само все в ней не получалось. Учеба, упорная работа", – цитирует чиновницу РИА Новости. Также она добавила, что, безусловно, хотела бы, чтобы молодежь жила как можно лучше, имела все "для реализации своего таланта".

Екатерина Четошникова, согласно информации на сайте администрации Алтайского края, назначена начальником управления молодежной политики с 26 ноября 2018 года. До этого была проректором по воспитательной работе ФГБОУ ВО "Алтайский государственный педагогический университет".

2018 год стал годом ярких высказываний. Чиновники, которые говорили, что государство "не просило рожать" и что на "макарошки" вполне можно прожить, запомнятся россиянам надолго. Телеканал Москва 24 ранее составил антирейтинг высказываний чиновников.

Также сообщалось, что директора департамента молодежной политики Свердловской области Ольгу Глацких отстранили от должности на время служебной проверки. Поводом стало ее высказывание о государстве, которое молодежи "в принципе ничего не должно, а должны родители".