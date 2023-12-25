25 декабря, 08:45Общество
Москвичам рекомендовали пользоваться городским транспортом в предновогодние дни
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Москвичам порекомендовали пользоваться городским транспортом в предновогодние дни из-за увеличения числа машин и поездок. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса.
В ведомстве отметили, что движение в столице рабочее. Также МЦК, МЦД, метро работают штатно. Электробусы, автобусы, трамваи ходят стабильно. Они передвигаются быстрее по выделенным полосам.
Ранее сообщалось, что за год среднее количество поездок в московских трамваях в сутки увеличилось почти на 20%. По будням совершается около 600 тысяч поездок.
Также многие жители Москвы отказываются от личных автомобилей в пользу каршеринга, поскольку это удобнее и выгоднее. Более 141 тысячи поездок совершается за сутки на арендованных машинах.
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