Москвичам рекомендовали пользоваться городским транспортом в предновогодние дни

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Москвичам порекомендовали пользоваться городским транспортом в предновогодние дни из-за увеличения числа машин и поездок. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса.

В ведомстве отметили, что движение в столице рабочее. Также МЦК, МЦД, метро работают штатно. Электробусы, автобусы, трамваи ходят стабильно. Они передвигаются быстрее по выделенным полосам.

Ранее сообщалось, что за год среднее количество поездок в московских трамваях в сутки увеличилось почти на 20%. По будням совершается около 600 тысяч поездок.

Также многие жители Москвы отказываются от личных автомобилей в пользу каршеринга, поскольку это удобнее и выгоднее. Более 141 тысячи поездок совершается за сутки на арендованных машинах.

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