Врач рассказал, как бороться с похмельем

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Средства против похмелья нет, нужно просто употреблять меньше алкоголя, заявил в эфире телеканала "Россия 1" врач и телеведущий Александр Мясников.
Он отметил, что похмелье может нести смертельную угрозу пожилым и людям с факторами риска. По словам Мясникова, это состояние можно сравнить с 30% смертью, поскольку употребление спиртного в большом количестве приводит к потере электролитов в крови.
Ранее главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин заявил, что употребление большого количества алкоголя в Новый год может привести к длительному марафону. По его словам, достаточно выпить один бокал сухого вина.
Холдин призвал не забывать о закусывании и не смешивать напитки разной крепости, а также газировку и крепкое спиртное. Такой алкоголь лучше употреблять небольшими дозами, добавив лед.
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