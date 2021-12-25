Врач рассказал, как бороться с похмельем

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Средства против похмелья нет, нужно просто употреблять меньше алкоголя, заявил в эфире телеканала "Россия 1" врач и телеведущий Александр Мясников.

Он отметил, что похмелье может нести смертельную угрозу пожилым и людям с факторами риска. По словам Мясникова, это состояние можно сравнить с 30% смертью, поскольку употребление спиртного в большом количестве приводит к потере электролитов в крови.

Ранее главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин заявил, что употребление большого количества алкоголя в Новый год может привести к длительному марафону. По его словам, достаточно выпить один бокал сухого вина.

Холдин призвал не забывать о закусывании и не смешивать напитки разной крепости, а также газировку и крепкое спиртное. Такой алкоголь лучше употреблять небольшими дозами, добавив лед.

