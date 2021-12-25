В Москве выявлено 2 714 новых случаев коронавируса

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве за последние сутки выявлено 2 714 новых случаев коронавируса, как сообщает Оперштаб.

Госпитализация потребовалась для 748 пациентов. За тот же отчетный период скончались 72 человека, у которых ранее выявили заражение коронавирусной инфекцией.

По последним данным, на искусственной вентиляции легких остаются 527 человек.

Кроме того, в Оперштабе заявили о выздоровлении 3 108 пациентов после заражения коронавирусом. Общее число переболевших COVID-19 в Москве – 1 852 320 человек.

В России за последние сутки подтвердили 24 946 новых случаев коронавируса. В стране нарастающим итогом зарегистрировано 10 368 299 случаев (+0,24%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.