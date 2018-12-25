Всех клиентов "Жемчужной реки" вывезли с острова Хайнань

С китайского острова Хайнань завершили вывоз туристов-клиентов туроператора "Жемчужная река". С 8 по 21 декабря было вывезено 2,7 тысячи туристов в Новокузнецк, Кемерово, Барнаул, Томск, Читу, Казань, Уфу, Челябинск, Самару, Хабаровск, Красноярск и Москву, передает Агентство "Москва" со ссылкой на совместный пресс-релиз министерства транспорта и министерства экономического развития РФ.
"По состоянию на 24 декабря 2018 года туристов- клиентов туроператора "Жемчужная река" на острове Хайнань не осталось", – отмечается в сообщении.
Как уточняется, по поручению министра экономического развития Максима Орешкина создадут рабочую группу совместно с туроператорами и участниками туристического рынка по доработке электронной путевки. Основная задача рабочей группы – регулирование финансовых вопросов в данной сфере.
Ранее сообщалось, что авиакомпания "ИрАэро" приостановила полеты в Китай в связи с задолженностью "Жемчужной реки". На Хайнане застряли около полутора тысяч туристов. Позже авиакомпания все же согласилась вывезти россиян за свой счет.
Первый рейс с туристами из Китая вылетел утром 13 декабря. На борт попали жители Москвы и Уфы. 19 декабря сообщалось о последнем авиарейсе в Москву.
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