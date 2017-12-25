В Москве объявлено экстренное предупреждение из-за метели и гололедицы

Фото:ТАСС/Денис Кожевников
МЧС выпустило экстренное предупреждение в связи с неблагоприятными погодными условиями в столице.
По прогнозам синоптиков, в период с 17.00 часов до 21.00 часа в понедельник, 25 декабря, в Москве ожидается снег, метель, усиление ветра с порывами до 12-17 метров в секунду. На дорогах и тротуарах возможна гололедица.
В ведомстве отметили, что в случае ухудшения погоды возможны повреждения линий электропередач, частичный повал деревьев, повреждение широкоформатных и слабо укрепленных конструкций, приводящее к затору на дорогах и повреждениям автотранспорта.
Автомобилистам рекомендуют значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств. Также стоит избегать резких обгонов и перестроений.
Ранее сообщалось, что осадки в предпраздничные дни усугубили дорожную обстановку в городе.
Коммунальные службы столицы переведены в повышенную готовность и в круглосуточном режиме продолжают уборку улиц от снега. Отмечалось, что комплекс городского хозяйства готов мобилизовать в общей сложности 10 тысяч единиц спецтехники, а если снегопады будут более мощными, чем прогнозируют синоптики, на улицы выйдут до 13,5 тысячи единиц уборочной техники.
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