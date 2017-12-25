Городские службы столицы работают в усиленном режиме из-за снегопада

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Коммунальные службы столицы переведены в повышенную готовность и в круглосуточном режиме продолжают уборку улиц от снега. Об этом сообщили в пресс-службе департамента ЖКХ и благоустройства города Москвы.

"За воскресенье и в ночь на понедельник в городе выпало до 7 сантиметров снега. Работы по уборке Москвы ведутся в непрерывном режиме", – сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Он уточнил, колонны снегоуборочной техники за последние сутки несколько раз выходили на сплошное прометание улично-дорожной сети и тротуаров с последующей их противогололедной обработкой. Кроме того, по его словам, в Москве продолжаются работы по вывозу снега с объектов дорожного хозяйства, уборке пешеходных зон и других городских территорий, очистке крыш и выступающих элементов фасадов зданий от снега и наледи.

Бирюков отметил, что в ближайшие сутки в городе может выпасть еще до 4 сантиметров снега. В связи с этим, глава комплекса городского хозяйства обратился к автомобилистам с просьбой соблюдать правила дорожного движения и парковки, с пониманием относиться к работе снегоуборочной техники.

Ранее сообщалось, что атлантический циклон уйдет из Москвы 25 декабря, из-за этого похолодает, и температура станет близкой к своей норме. Утром ожидается до минус трех, а днем – четыре градуса мороза. В течение дня погода будет облачная, пройдет мокрый снег, который приведет к гололедице на дорогах. Ветер будет дуть северо-западный со скоростью до семи метров в секунду. Атмосферное давление останется ниже нормы.

Коммунальные службы заранее заправили противогололедными материалами машины-распределители и механизмы-дозаторы. Кроме того, в распоряжении коммунальщиков имеется запас мелкой гравийной крошки для обработки тротуаров. Бригады специалистов по очистке кровель также приведены в состояние повышенной готовности. Отмечалось, что комплекс городского хозяйства готов мобилизовать в общей сложности 10 тысяч единиц спецтехники, а если снегопады будут более мощными, чем прогнозируют синоптики, на улицы выйдут до 13,5 тысячи единиц уборочной техники.