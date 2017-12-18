Около 13,5 тысячи единиц спецтехники выйдет на уборку в случае снегопада

Фото: ГБУ "Автомобильные дороги"
Коммунальная техника готова начать уборку снега и противогололедную обработку проезжей части, тротуаров и дворов в случае сильных снегопадов в столице. Об этом сообщает пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы.
Как подчеркнули в ведомстве, коммунальные службы заранее заправили противогололедными материалами машины-распределители и механизмы–дозаторы. Кроме того, в распоряжении коммунальщиков имеется запас мелкой гравийной крошки для обработки тротуаров. Бригады специалистов по очистке кровель также приведены в состояние повышенной готовности.
Комплекс городского хозяйства готов мобилизовать в общей сложности 10 тысяч единиц спецтехники, а если снегопады будут более мощными, чем прогнозируют синоптики, на улицы выйдут до 13,5 тысячи единиц уборочной техники.
Ранее синоптики предупредили москвичей о сильном снегопаде 18 декабря. За сутки в городе может выпасть от шести до 11 сантиметров снега. В столичном метеобюро отметили, что снег, вероятно, прекратится лишь в первой половине дня вторника, 19 декабря.
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