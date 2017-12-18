Москвичей предупредили о сильном снегопаде в ближайшие часы

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Снегопад накроет столицу в ближайшие часы. За сутки в городе выпадет от 6 до 11 сантиметров снега, сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

По ее словам, снег пойдет после полудня 18 декабря, а прекратится только в первой половине дня 19 декабря, передает РИА Новости.

Она также отметила, что в московском регионе вновь образуется такой снежный покров, каким он был к середине декабря.

Ранее ЦОДД попросил автомобилистов отказаться от использования личного автомобиля при передвижении по городу в случае ухудшения погодных условий и осложнения дорожной ситуации.

Отмечается, что это позволит сделать поездку более прогнозируемой. Городской транспорт работает штатно, готов к увеличению пассажиропотока.

Во избежание роста числа ДТП и осложнения дорожно-транспортной ситуации автомобилистов просят быть более внимательными и аккуратными на дороге.

Синоптики пообещали в Москве снегопады на протяжении всей рабочей недели. По данным специалистов, к пятнице в городе похолодает до минус 5 градусов.