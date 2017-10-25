Минувшая ночь в московском регионе стала самой холодной за осень

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

В ночь на 25 октября температура в некоторых районах Подмосковья опустилась до минус 7,8 градусов. Она стала самой холодной в столичном регионе с начала осени.

Минувшей ночью в столице было минус 3,6 градуса, по области морозы усилились. В Наро-Фоминске столбики достигли значения в минус 7,8 градуса. Ранее самую низкую температуру осени по Москве и области зафиксировали 22 октября, сообщает портал "Метеоновости".

25 октября максимальная температура достигнет отметки от 0 до плюс 3 градусов. Среднесуточная температура окажется ниже климатической нормы на 3–4 градуса.

Ранее директор Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что температура зимой в России будет близкой к норме. По его словам, зимой ожидаются серьезные колебания температур: стоит ожидать как временного потепления, так и сильных морозов.

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