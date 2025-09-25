Какие знаки зодиака способны превратить жизнь окружающих в праздник

Фото: 123RF/vladansrs

Стрельцы, Львы и Близнецы могут сделать жизнь любого интереснее и ярче. Об этом Москве 24 рассказала астролог Ирина Шалева.

По ее словам, Стрельцы – это прирожденные организаторы веселья, бесконечные оптимисты и искатели приключений.

"Им не нужен повод, чтобы устроить праздник. Достаточно идеи, и вот вы уже на спонтанной вечеринке, в поездке или на мастер-классе, о котором вчера даже не думали. С представителями знака невозможно соскучиться: их позитив, чувство юмора, умение видеть хорошее даже в сложных ситуациях заражают всех вокруг и делают любую встречу с ними незабываемой", – отметила эксперт.

По ее словам, со Стрельцами мир кажется огромным и полным возможностей. Они легко поднимут настроение, поддержат в трудный момент и втянут в приключение, на которое человек сам мог бы и не решиться.

Львы тоже добавляют ярких красок в жизнь окружающих. Рядом с представителями этого знака жизнь не бывает серой, поскольку они любят создавать атмосферу праздника: дарить сюрпризы без повода, накрывать красиво ужин, организовывать вечеринки с размахом.

"Лев никогда не даст забыть, что жизнь – это не только работа и рутина. Те, кто находятся рядом с представителем знака, обязательно будут часто выбираться в свет, наслаждаться красивыми местами и интересными событиями. Даже обычный день начнет ощущается как праздник", – подчеркнула Шалева.

Что касается Близнецов, то они считаются душой компании. С ними никогда не бывает скучно: они знают все новости, самые интересные места и способны поддержать разговор на любую тему, поэтому с ними не бывает неловких пауз, отметила эксперт.

Она подчеркнула, что близнецы обожают общение и находятся в постоянном движении, благодаря чему их близкие обязательно обретут новые знакомства, узнают множество неожиданных идей и многое другое. Это самые непредсказуемые и остроумные организаторы веселья, которые умеют превратить в праздник обычный поход в магазин или прогулку на улице.

Ранее астролог рассказала, каким знакам зодиака легче найти любовь в Сети. Среди них – близнецы, которые считаются мастерами переписок.

