Россиянам рассказали, как преодолеть синдром упущенной выгоды

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Чтобы преодолеть синдром упущенной выгоды, необходимо осознать его патологичность, пересмотреть свое отношение к ситуации и начать работать с личными потребностями. Об этом сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на психиатра, психотерапевта Дмитрия Попова.

У синдрома есть английская аббревиатура: FOMO (fear of missing out) – страх упустить что-то важное. Такое беспокойство не показывает какую-либо действительно насущную потребность, уточнил Попов. По его словам, речь идет не о том, что без чего-либо невозможно жить, однако ощущается этот синдром именно так.

Эксперт рассказал, что источники этого страха многообразны. Их можно поделить на две группы. Так, первая имеет отношение к состоянию зависимости. В нее входит зависимое поведение, "пиратство личности", копирование чужого опыта и другое. И вторая группа состояний – это варианты разобщенности с самим собой. Речь идет о неумении ценить или наслаждаться моментом, а также неспособности видеть свои потребности.

Попов поделился, что люди, относящиеся ко второй группе, не знают, чего хотят. Они всегда ощущают, что что-то происходит не так, но их недовольство слишком общее и беспредметное. Люди с таким синдромом не представляют, что с ним делать, отметил эксперт.

"Окружающие видят довольно дружелюбного, открытого, небезразличного и в целом оптимистично настроенного человека, который бесконечно страдает от психической и физической измотанности, упадка сил, "несчастности", который мечтает уехать в путешествие, чтобы найти хотя бы капельку счастья", – заявил психотерапевт.

В конце концов регулярные сомнения во всем, смятение души способны из такого человека сделать вечно раздраженного и капризного субъекта, сказал Попов. Эксперт пояснил, что это состояние, когда живешь в чем-то другом, но только не в настоящем. Человек не понимает, чего в конечном счете желает, во всем сомневается. Помочь преодолеть синдром может в том числе и специалист. Он подскажет, что делать в этой ситуации, заключил Попов.

Ранее руководитель отдела медицинской экспертизы одной из клиник Екатерина Терентьева рассказала, что причиной ночных судорог может быть дефицит магния и витаминов группы В, калия и кальция. Подобная проблема часто встречается у людей, которые постоянно испытывают физическое и умственное перенапряжение, стресс и дефицит сна.