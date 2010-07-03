В продаже кукол в виде бен Ладена не нашли нарушений

Фото: соцсети

Продажа кукол, напоминающих лидера "Аль-Каиды" (организация признана в РФ террористической и запрещена) Усамы бен Ладена, не нарушает права потребителей. Об этом рассказали в Роспотребнадзоре.

Ранее в соцсетях появилось фото игрушечного бен Ладена в одном из детских магазинов Ставрополя, фигурка продавалась примерно за две тысячи рублей. В комплекте с фигуркой продавались флаг запрещенной организации и автомат.

"Буквальное содержание информации, появившейся в СМИ и социальных сетях, не содержит указания на факты нарушений прав потребителей, в связи с чем проведение проверки и принятие мер административного реагирования по данному факту не представляется возможным", – цитирует РИА Новости представителя пресс-службы управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю.

Позднее фигурки были изъяты из продажи. В самом магазине специфический товар предпочли никак не объяснять.

Покупатели сообщили и о других странных товарах рядом с игрушечном террористом. Магазин предлагал купить модель самолета в коробке с изображением Всемирного торгового центра.



Фото: соцсети

Усама бен Ладен был ликвидирован в результате ночной операции 2 мая 2011 года в пакистанском городе Аботтабад спецназом ВМС США. В 1988 году он основал организацию "Аль-Каида", военную транснациональную сеть, основной целью которой была помощь арабам, воевавшим в Афганистане против СССР.

Бен Ладен подозревается в нескольких крупных терактах, среди которых взрыв во Всемирном торговом центре в Нью-Йорке 26 февраля 1993 года, взрыв автомобиля в Эр-Рияде 13 ноября 1995 года, взрыв грузовика около казарм ВВС США в Дахране (Саудовская Аравия) в июне 1996 года.

