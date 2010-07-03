Бекмамбетов вдохновился переписками сайта знакомств и выдал сериал

Фото: предоставлены пресс-службой Bazelevs

Интернет-сервис знакомств Мамба в содружестве с Bazelevs выпустил сериал, основанный на реальных переписках своих пользователей. Серии напоминают старый добрый "Ералаш", но имеют пометку 18+. Герои в нем – пикаперы, вечно худеющие женщины, таксисты "Яндекса", хипстеры, влюбленные пенсионеры, секретарши и прочие люди, портреты которых списаны из жизни.

Спродюсировал сериал Тимур Бекмамбетов. Автор фильмов "Ночной дозор", "Елки" и “Самый лучший день” сегодня вовсю экспериментирует с инновационным форматом Screenlife. Это вертикальное видео, которое удобно смотреть на экране смартфона, серии обычно короткие и их можно посмотреть "на бегу". Кстати, это не единственная его работа в этом ключе, для Snapchat он также выпустил десятисерийный хоррор Dead of Night. Приверженность этому формату понятна, ведь среднестатистический человек проводит полжизни в телефоне.

Интернет – это мир, в котором понятия о том, что хорошо и что плохо пока еще размыты. То, что в реальном мире однозначно воспринимается как зло – буллинг, пиратство, зависимости или шпионаж, в онлайн-среде до сих пор часто вызывает дискуссии, а то и ироничные ухмылки. Хакеры украли со счетов миллиард? Вот же молодцы какие! Несколько лет назад мы в нашей студии Bazelevs поставили перед собой большую цель сделать этот мир более человечным. Способ сформировать общественный договор для онлайн-мира, в котором мы проводим полжизни, только один – это рассказывать истории. Такими историями уже стали очень успешные в мире "Убрать из друзей" и "Поиск", зомби-сериал для Snapchat Dead of Night.

Фото предоставлены пресс-службой Bazelevs

"Mamba Stories" – это шаг на том же пути, это способ в игровой, комедийной форме и без назидательности рассказать о том, "что такое хорошо и что такое плохо" в мире интернет-знакомств", – рассказал “M24” Бекмамбетов.

Действие сериала Mamba Stories разворачивается в переписке, а переписки, сами знаете, в любом дейтинге - предмет для иронии и шуток.

В первой серии обыгрывается классический неудачный подкат "Приехал в отпуск, есть деньги, ищу девушку для встреч", во второй вечно худеющая "жируха" залезает в телефон своего парня и обнаруживает, что он активно ищет женщин в приложении для знакомств и начинает переписываться от его имени, в третьей россиянка знакомится с мужчиной по имени Баурджан, ну а в четвертой парень в костюме плюшевого чебурека участвует в драке и доказывает, что он рыцарь.

Самоироничность серий подкупает, Мамба в мягкой форме стебется над своими же пользователями, как бы говоря: "Узнайте сами себя в этом мини-кино, и, возможно, быстрее найдете в онлайне того, кого ищете для счастья".