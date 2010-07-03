Юрист оценил инициативу Минюста разрешить приставам выламывать дверь

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Фото: Москва 24/Роман Балаев
Юрист Наталья Петровская прокомментировала Москве 24 поправки к закону "Об исполнительном производстве". Согласно им, судебные приставы получат право выламывать двери квартир и домовладений для проверки правомерности перепланировки и установки газового оборудования, если должник отказывается их впустить. Эксперт считает, что такая мера не содержит "наступления на права граждан".
"Согласно статье 25 Конституции, жилище неприкосновенно. Никто не вправе проникать в жилище против воли проживающих в нем лиц иначе как в случаях, установленных федеральным законом, или на основании судебного решения", – поясняет Петровская.
По словам юриста, если в квартире делают, например, перепланировку, а соседи жалуются на постоянный шум, собственники никого не пускают, то управляющая компания дома обращается в суд, который либо отказывает, либо дает разрешение на доступ в "нехорошую" квартиру.
Если суд принимает решение в пользу управляющей компании, то выдается исполнительный лист, по которому вместе с приставами они имеют право войти в квартиру.
"Приставы и раньше шли с решением суда в квартиру, но их все равно не пускали. Поэтому сейчас вносится дополнение, что если будет решение суда, то приставы могут без согласия собственника войти в квартиру, вскрыть дверь", – говорит юрист.
Петровская объясняет, что при этом приставы обязаны "провести проверку аккуратно", не навредив имуществу собственника.
По мнению Петровской, деятельность приставов "зарегулирована", они испытывают трудности в исполнении решений судов о доступе.
"Поправки эту трудность ликвидируют", – считает эксперт.
Ранее сообщалось, что судебных приставов могут наделить правом взламывать дверь домовладения в случае необходимости проверить газовое оборудование или правомерность планировки. С такой инициативой выступили в Минюсте.
Ломать дверь приставы будут при исполнении решения суда, выданного по заявлению сотрудников государственного жилищного надзора и органа муниципального жилищного контроля. Это будет делаться "ради обеспечения безопасности жизни и здоровья граждан", чтобы вовремя выявить неисправность газового оборудования или не допустить разрушение многоквартирного дома из-за самовольной перепланировки.
При взломе двери должны будут присутствовать понятые. Пристав будет обязан обеспечить сохранность имущества жильца и не допустить проникновения в дом посторонних.
Сначала жильцу предложат добровольно пустить в дом проверяющих. Затем пристав вынесет постановление о взыскании с должника исполнительского сбора и установит новый срок для предоставления доступа. По истечении этого срока приставы войдут в дом самостоятельно.
Ранее сообщалось, что порядок взыскания долгов через суд могут смягчить. Концепцию нового закона готовят Минюст РФ и Федеральная служба судебных приставов (ФССП).
Илона Соболева
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