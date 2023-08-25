Онищенко предупредил о росте заболеваемости гриппом в РФ в ближайшие недели

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В начале сентября в России начнется резкое увеличение заболеваемости ОРВИ. Об этом сообщил на пресс-конференции экс-глава Роспотребнадзора, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко, передает РИА Новости.

Как он утверждает, резкий подъем заболеваемости гриппом стабильно происходит каждый сезон.

"1 сентября школьники сядут за парты, приехав с разных концов нашей страны, и начнут друг друга заражать. В нашей стране около 54 тысячи школ. Ровно через семь дней начнется подъем заболеваемости. Школьники заражают родителей, те идут на работу, эпидемический процесс продолжается", – заявил Онищенко.

Экс-глава Роспотребнадзора посоветовал привиться от ОРВИ уже сейчас. Однако, по его словам, вакцин от гриппа в России не так много – всего 60 миллионов доз, часть из которых будет использована во время государственной прививочной кампании для вакцинации социальных групп риска.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявляла, что ведомство ежегодно готовится к подъему заболеваемости гриппом в РФ, прививочная кампания начнется в сентябре. По ее словам, лаборатории для диагностики вирусного заболевания уже готовы к работе. Она призвала граждан пройти вакцинацию, отметив, что такая мера профилактики является наиболее эффективной.

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