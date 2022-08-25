Врач рассказал, для кого опасны аттракционы со свободным падением

Фото: Москва 24/Александр Авилов
Аттракционы со свободным падением могут быть опасны для здоровья, в особенности они противопоказаны гипертоникам и людям, страдающим шейным остеохондрозом. Об этом Ura.ru рассказал врач-остеопат, невролог Александр Евдокимов.
"Если у человека есть проблемы с сосудами, гипертоническая болезнь, выраженный шейный остеохондроз или присутствуют интенсивные боли, <...> то ему, наверное, не стоит заниматься таким экстремальным развлечением, потому что при падении идет достаточно сильная перегрузка, и это вряд ли позитивно скажется на здоровье", – объяснил специалист.
По его словам, фанаты подобных экстремальных аттракционов, например тарзанок, достаточно часто обращаются в травмпункты. Дело в том, что человек может неправильно схватиться за что-то, не рассчитать вес, и в итоге это приведет к растяжениям и другим травмам.
Ранее травматолог Геннадий Гордеев рассказал, что бытовые травмы часто могут представлять большую опасность для людей старшего возраста, при этом, чтобы их получить, достаточно неловко повернуть голову или разогнуть шею. Для избежания травм врач рекомендовал пожилым людям регулярно проходить диспансеризацию и аккуратно принимать назначенные врачом лекарства.
"The City. Гид": аттракционы
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