Эксперт рассказал об опасности приложений супермаркетов

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Приложения супермаркетов могут быть опасны. Об этом руководитель отдела исследования уязвимостей продуктов Check Point Software Technologies Одед Вануну рассказал "Газете.ру".

По его словам, приложения супермаркетов с цифровыми скидочными картами могут быть использованы злоумышленниками для сбора пользовательской информации.

"При наличии в приложениях супермаркетов уязвимостей злоумышленники могут использовать ее для отправки онлайн-формы, якобы предназначенной для создания новой карты. Однако на самом деле она создана для сбора пользовательских данных", – предупреждает Вануну.

Эксперт отмечает, что поводом насторожиться является пришедший код подтверждения, который пользователь не запрашивал.

"Если вы получили код подтверждения без запроса, это значит, что в системе есть ошибка, которая позволяет отправлять СМС без каких-либо действий, что может привести к атакам с использованием социальной инженерии или попыткам фишинга", – пояснил специалист.

Вануну отметил, что любое приложение может быть написано некорректно, содержа в себе программную ошибку. Такой риск существует всегда. И им могут воспользоваться злоумышленники. Например, для получения доступа к устройству пользователя.

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