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Еще 1 155 пациентов вылечились от коронавируса в Москве. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1 155 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 206 804", – сообщила вице-мэр.

Ракова напомнила, что врачи после лечения проводят специальные исследования, чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания. Вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы.

Сергей Собянин называл ситуацию по коронавирусу в Москве с точки зрения стабильности хорошей. В то же время он подчеркивал, что проблема сохраняется. По этой причине он призвал граждан остерегаться вируса и принимать меры по защите.

Ранее специалисты Роспотребнадзора назвали долю россиян, у которых есть иммунитет к коронавирусной инфекции. Как отмечается, иммунитет к COVID-19 есть более чем у 20% жителей Татарстана, Москвы, Санкт-Петербурга, а также Астраханской, Московской, Ленинградской и Тюменской областей.

По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 23 миллионов случаев коронавируса, свыше 800 тысяч человек скончались. В России выявлено 961 493 случая COVID-19, вылечились 773 095 человек, скончались 16 448.

