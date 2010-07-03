В Москве сохраняется дождливая, но теплая погода

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий

Облачная погода с редкими прояснениями, а также кратковременные дожди ожидаются в московском регионе в четверг, 25 июля. Об этом сообщает портал "Метеоновости".

"Максимальная температура воздуха – 23-25 градусов тепла, по области – 20-25 градусов. Возможна гроза. Ветер северо-восточный, 5-10 метров в секунду", – говорится в сообщении.

Отмечается, что атмосферное давление в середине дня составит 747 милиметров ртутного столба. Порывы ветра при дожде с грозой могут повысится до 15 метров в секунду.

Ранее жителей европейской части России предупредили о возможном снеге в начале следующей недели. В Москве зимних осадков не ожидается.