Концерт "Россия в моем сердце" пройдет 28 июля на Манежной площади

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В центре столицы, на Манежной площади, 28 июля состоится грандиозный праздничный концерт "Россия в моем сердце". Мероприятие посвящено спортивным победам в 2018 году.
На мероприятие приглашены победители и призеры зимних Олимпийских Игр-2018, члены сборных команд по хоккею, фигурному катанию, шорт-треку, фристайлу, конькобежному и лыжному спорту, а также футболисты российской футбольной сборной.
Для российских спортсменов споют звезды современной эстрады – Полина Гагарина, Кристина Орбакайте, Лев Лещенко, Олег Газманов, Дима Билан и другие.
Праздничный концерт начнется в 19:00.
В Москве пройдет праздничный концерт "Россия в моем сердце"
Как сообщалось ранее, музыкальная группа Imagine Dragons выступит первой на стадионе "Лужники" после проведения чемпионата мира по футболу. "Лужники" планируют сделать главной ареной для всех матчей команд России по футболу и площадкой для культурно-массовых мероприятий.
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