Концерт Imagine Dragons станет первым в "Лужниках" после ЧМ-2018

Группа Imagine Dragons выступит первой на стадионе "Лужники" после проведения чемпионата мира по футболу, заявил глава столичного департамента спорта и туризма Николай Гуляев на Московском урбанистическом форуме – 2018.

"Лужники" станут главной домашней ареной для всех матчей команд России по футболу и площадкой для культурно-массовых мероприятий, пояснил он. Первым из них будет концерт, который состоится в августе, передает Агентство "Москва".

Ранее вице-премьер РФ, председатель координационного совета при правительстве РФ по подготовке и проведению ЧМ Виталий Мутко рассказал, что олимпийский комплекс "Лужники" после мундиаля станет центром развития российского футбола. Он уточнил, что там воссоздадут музей футбола, а также появится образовательный тренировочный центр. Мутко рассчитывает, что все финалы Кубка России тоже будут проходить в "Лужниках".

Реконструкцию "Лужников" завершили в конце прошлого года. Стадион вмещает 81 тысячу зрителей. В рамках работ арену разобрали и фактически построили заново, сохранив исторический фасад 1956 года.