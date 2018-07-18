Концерт Imagine Dragons станет первым в "Лужниках" после ЧМ-2018

Фото: www.youtube.com
Группа Imagine Dragons выступит первой на стадионе "Лужники" после проведения чемпионата мира по футболу, заявил глава столичного департамента спорта и туризма Николай Гуляев на Московском урбанистическом форуме – 2018.
"Лужники" станут главной домашней ареной для всех матчей команд России по футболу и площадкой для культурно-массовых мероприятий, пояснил он. Первым из них будет концерт, который состоится в августе, передает Агентство "Москва".
Ранее вице-премьер РФ, председатель координационного совета при правительстве РФ по подготовке и проведению ЧМ Виталий Мутко рассказал, что олимпийский комплекс "Лужники" после мундиаля станет центром развития российского футбола. Он уточнил, что там воссоздадут музей футбола, а также появится образовательный тренировочный центр. Мутко рассчитывает, что все финалы Кубка России тоже будут проходить в "Лужниках".
Реконструкцию "Лужников" завершили в конце прошлого года. Стадион вмещает 81 тысячу зрителей. В рамках работ арену разобрали и фактически построили заново, сохранив исторический фасад 1956 года.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: