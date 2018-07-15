"Лужники" после ЧМ станут центром развития российского футбола

Фото: ТАСС/DPA/Marius Becker
Олимпийский комплекс "Лужники" после чемпионата мира станет центром развития российского футбола, заявил вице-премьер РФ, председатель координационного совета при правительстве РФ по подготовке и проведению чемпионата мира Виталий Мутко.
Он предположил, что главные матчи сборной будут играть на этом стадионе, передает ТАСС. Кроме того, там воссоздадут музей футбола, появится образовательный тренировочный центр российского футбола. Мутко рассчитывает, что все финалы Кубка России тоже будут проходить в "Лужниках".
Комплекс должен помочь и в развитии детского футбола, пояснил он. Планируется запуск программы по поиску талантов, на что каждый год РФС будет выделять порядка 100 миллионов рублей.
"Настало время оттолкнуться от результата, и, имея повышенный интерес к футболу, изменить систему подготовки игроков, нацелиться на индивидуальную подготовку. Пора заняться этим по-взрослому, перераспределить ресурсы от трансферов, от продажи игроков частично и на поощрение тренеров", – заключил он.
Реконструкцию комплекса закончили в конце прошлого года. Стадион вмещает 81 тысячу зрителей, его площадь с учетом трибун составляет 221 тысячу квадратных метров. В рамках реконструкции арену разобрали и фактически построили заново, сохранив исторический фасад 1956 года.
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