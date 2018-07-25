Число объявивших голодовку в Забайкалье шахтеров увеличилось до 70

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Число шахтеров, объявивших о голодовке из-за задержек выплат в поселении Вершино-Дарасунское (Забайкальский край), увеличилось до 70 человек, сообщили в экстренных службах района. Людям поставляют только бутилированную воду.

Протест сотрудников золотодобывающей шахты начался во вторник, 24 июля. Они заявили, что не получают заработную плату больше двух месяцев.

Факт задержки выплат подтверждают в надзорных органах. По информации прокуратуры, задолженность предприятия по заработной плате за май-июнь 2018 года перед работниками составляет около 32 миллионов рублей.

В региональном правительстве считают, что ситуация с задержкой выплат связана с полной сменой команды Промсвязьбанка, кредитующего группу компаний "Урюмкан" (владелец шахты). В банке, в свою очередь, заявляют, что никогда не финансировали проект "Дарасунский рудник".

"В рамках текущих кредитных договоров банк выполняет все свои обязательства. Банк финансировал инвестиционный проект по строительству золотоизвлекательной фабрики "Дархан", который успешно работает. По этому проекту все обязательства выполняются, как со стороны банка, так и со стороны предприятия. При этом банк готов вести конструктивный диалог и совместно с собственниками Группы компаний "Урюмкан" найти оптимальное решение проблемы", – прокомментировали в пресс-службе банка.

В руководстве шахты отмечают, что сложное финансовое положение предприятия связано с высоким процентом износа оборудования и дорогими тарифами на электроэнергию.

В мае 2017 года сотрудники золотодобывающей шахты Вершино-Дарасунского рудника уже проводили акцию протеста из-за долгов по зарплатам. Тогда около 80 горняков отказались подниматься из шахты на поверхность. Забастовку прекратили после вмешательства губернатора Забайкалья Натальи Ждановой. Кроме того, в сентябре 2017 года около 50 бывших работников рудника несколько дней проводили голодовку из-за задержек в выплате зарплат.

Поселок городского типа Вершино-Дарасунский, где находится рудник, распоряжением правительства от 2014 года включен в категорию "Монопрофильные муниципальные образования Российской Федерации (моногорода), в которых имеются риски ухудшения социально-экономического положения".