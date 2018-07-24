В Забайкалье шахтеры объявили голодовку из-за невыплаты зарплаты

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Почти 100 сотрудников Дарасунского рудника в поселке Вершино-Дарасунский Забайкальского края приостановили работу из-за невыплаты зарплаты. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

"Согласно поступившей к нам информации, 90 работников предприятия приостановили работу, 33 из них уведомили руководство рудника о начале голодовки", – сказали в надзорном ведомстве.

По информации читинских СМИ, шахтерам золотодобывающего предприятия не выплачивают зарплату последних три месяца. Задолженность каждому достигает примерно 200 тысяч рублей. По информации трудовой инспекции региона, общий долг предприятия работникам составляет 35 миллионов рублей.

Это уже не первая акция протеста на Дарасунском руднике. Шахтеры уже бастовали в мае 2017 года, тогда 80 человек из-за разногласий с руководством предприятия по размеру оплаты своего труда отказались подняться из шахты. Конфликт на руднике был урегулирован только после того, как там побывала губернатор края Наталья Жданова. Акция протеста повторилась в сентябре 2017 года.

Ранее предприятие принадлежало "Южуралзолоту", в 2017 году перешло к "Урюмкану".