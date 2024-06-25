Какой отпуск идеально подойдет каждому знаку зодиака

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Каждому знаку зодиака стоит выбирать определенный вид отдыха – тогда высоки шансы, что за время отпуска получится максимально качественно отдохнуть. Об этом Москве 24 рассказала астролог Жанна Асеева.

По ее словам, Овнам больше подходит энергичный и активный отдых. Это могут быть походы, кемпинг, экскурсионные туры – все то, что предполагает много движения, общения, приключений и дает возможности проявить лидерские качества. Представителям этого знака важно выплеснуть энергию и научиться проводить время с пользой.

Тельцам лучше выбирать отдых "все включено". При этом им важно планировать отпуск заранее, не скупиться и отбирать туры по принципу: чем выше рейтинг, тем лучше. И, конечно, приветствуется шведский стол.

"На отдыхе Телец не должен торопиться, ему желательно просто лежать, вкусно есть и купаться в море. Также стоит включить в программу приобщение к искусству – экскурсии по галереям, походы в театр и так далее", – отметила эксперт.



Жанна Асеева астролог Близнецы любят отдыхать большой компанией. Куда ехать, им неважно – главное, чтобы была возможность делиться с кем-то своими впечатлениями. Им отлично подойдет отдых в детском лагере для взрослых. Там можно будет знакомиться, участвовать в мероприятиях, петь песни под гитару и ходить строем на завтрак.

Ракам лучше проводить отпуск в своей стране в кругу семьи или близких друзей – важно, чтобы была гармоничная обстановка, а отели – семейного типа, в которых все включено, отметила Асеева.

Львам важно отдохнуть роскошно, чтобы была возможность блистать и демонстрировать себя со всех сторон, ловить восхищенные взгляды, веселиться, делать крутой контент для социальных сетей. Ну и конечно рассказывать потом, в каком дорогом месте довелось проводить время, добавила астролог.

А вот Девам стоит выбирать спокойный отдых без лишнего шума и пафоса.

"При этом начать планировать его лучше сильно заранее, чтобы было время педантично выбрать страну и отель. Отдать предпочтение лучше лечебно-оздоровительному туризму", – посоветовала эксперт.

Весы – это главные эстеты зодиакального круга. Им важно, чтобы отдых проходил в хорошем отеле с отменной кухней. Стоит запланировать на время отпуска походы в театр, галереи – любые места, где можно получить эстетическое удовольствие. А еще им приятно будет заняться шопингом, ведь они любят следить за последними веяниями моды, пояснила астролог.



Жанна Асеева астролог Скорпионы – это любители острых ощущений, поэтому им нужно выбирать такой вид отдыха, который позволит пощекотать нервы. Экстремальные туры могут отлично подойти. Также представители этого знака любят узнавать что-то новое и духовно просветляться, поэтому здорово будет отправиться путешествовать по необычным местам.

Стрельцы – настоящие авантюристы и путешественники: они готовы проехать автостопом полмира, при этом захватив с собой только паспорт и хорошее настроение. Их привлекают новые страны и чужая культура, так что им идеально подходит активный и разнообразный отдых, который позволит получить новые эмоции, впечатления и расширить кругозор, отметила астролог.

Козерогу же подходят два варианта отдыха. Либо они отправляются в поездку, где попутно решают связанные с работой дела, либо выбирают спокойный размеренный отдых где-нибудь на Мальдивах – потому что заслужили, рассказала эксперт.

"Правда, долго лежать на пляже они вряд ли смогут, ведь время, по их мнению, важно проводить с пользой. Поэтому стоит запланировать посещение знаменитых мест и попробовать местную кухню", – посоветовала специалист.

Водолеям важно не где, а с кем отдыхать. Лучше всего отправиться в путешествие в компании друзей и единомышленников. Водолеи легки на подъем, активны, изобретательны и смогут всех организовать, отметила астролог.

В свою очередь, Рыбам необходимо дать себе замедлиться. Идеальный вариант – отпуск у воды, во время которого они смогут неспешно потягивать коктейль в бунгало. Также им можно отправиться на духовный ретрит, добавила Асеева.

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