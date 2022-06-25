Признанные безработными до 2019 года смогут получить повышенные пособия по заявлению

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Граждане предпенсионного возраста, которых признали безработными еще до 2019 года, смогут получить пособия в повышенном максимальном размере, сообщает ТАСС со ссылкой на секретариат вице-премьера РФ Татьяны Голиковой по итогам заседания Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК).
Ранее Конституционный суд России признал равное право всех лиц предпенсионного возраста, лишившихся работы, на пособие по безработице в максимальном размере, то есть 11,28 тысячи рублей, установленном с 1 января 2019 года, вне зависимости от даты их постановки на учет в социальных органах.
В РТК поддержали изменения в законодательство по вопросам назначения и выплаты пенсий. Перерасчет пособия по безработице будет проводиться на основании заявлений граждан предпенсионного возраста, признанных безработными на 31 декабря 2018 года.
Сейчас размер пособия по безработице, которое начисляется предпенсионерам, признанным безработными в 2018 году, не превышает 8 тысяч рублей. При этом гражданам того же возраста, признанным безработными в 2019 году, могут выплачивать до 11 280 рублей.
Ранее министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков заявил, что ситуация с безработицей в стране находится под контролем. Он отметил, что на уровне субъектов РФ созданы рабочие группы, которые работают с предприятиями и предлагают методы поддержки как самих организаций, так и граждан.
В начале мая в министерстве труда и социальной защиты населения сообщили, что россиянам доступны около 1,9 миллиона вакансий. Безработными на тот момент официально были зарегистрированы порядка 675 000 граждан.
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