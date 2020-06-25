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Москва 24

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Общество

03:58

В Подмосковье провели ремонт 40 дорог

общество дороги

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Подмосковье завершили ремонт 40 дорог. Об этом пишет Агентство "Москва" со ссылкой на главу регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Алексея Гержика.

Как пишет пресс-служба ведомства, дорожное покрытие заменили на 121 километре.

"Дорожные службы заменили покрытие на 40 региональных дорогах общей протяженностью порядка 121 километре, которые включили в программу ремонта по итогам голосования жителей на портале "Добродел", – сообщил Гержик.

Он отметил, что дороги были отремонтированы в 24 городских округах. Наибольший объем работ провели в Подольске.

"Новое асфальтобетонное покрытие появилось на проспекте Ленина, за который на "Доброделе" отдали 107 голосов, а также на улице Ленинградская, на дорогах ММК – Сертякино с нулевого по 3 километр, Старосимферопольское шоссе – Слащево с нулевого по 5,1 километра", – заявил Гержик.

Кроме того, ремонт прошел в Солнечногорске на дороге М10 "Россия" – Березки. Там заменили асфальт на участке с нулевого по 2,4 километра. Именно за него голосовали жители.

"В городском округе Луховицы более 160 жителей проголосовали за ремонт дороги в селе Горетово с нулевого по 1,4 километра", – добавили в материале.

Уточнятся, что ремонт продолжается еще на 30 участках. Завершение всех работ планируется в сентябре.

Ранее в Москве возобновили ремонт магистралей и МКАД. Сообщалось, что работы проходят в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду.

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