В РПЦ прокомментировали слова митрополита о безбожниках в ВОВ

Фото: www.youtube.com/Белгородская и Старооскольская епархия

В Московском патриархате прокомментировали высказывания митрополита Белгородского и Старооскольского Иоанна о том, что Великую Отечественную войну выиграли крещеные люди, а безбожники погибали.

Как рассказал РИА Новости председатель синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами епископ Клинский Стефан (Привалов), "выводы не совсем корректные".

Епископ заявил, что страну защищали люди разных национальностей, религий и конфессий, и поэтому война называется Отечественной. "Если бы мы оперировали четкими статистическими данными, тогда можно было бы о чем-то говорить…", – посетовал Стефан.

Он призвал не "делить и рассматривать под лупой, кто крещен, и кто из крещеных был какого настроения в момент его гибели". Он полагает, что и крещеные люди могли совершать грубые проступки, разрывавшие их связь с богом.

Епископ добавил, что "когда человек погибает "за други своя", он получает фактически небесное крещение". Он привел в пример случаи, когда некрещеные "хотели умереть за Христа, потому что видели, как мученики умирали, и фактически эта смерть являлась для них крещением в христианство".

Стефан также заявил, что "понятна мысль владыки Иоанна", имевшего в виду то, что "христианство понимает, что случайных событий не бывает". По мнению епископа, если Господь допускает бедствия, то их причина кроется в отходе от бога или прегрешениях.

Стефан призвал "спокойнее относиться" к высказываниям главы Белгородской епархии, добавив, что многие через участие в ВОВ пришли к богу, о чем свидетельствуют восстановление патриаршества и храмов, а также приход людей в церкви.

Ранее митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн на вечере памяти годовщины начала войны заявил, что войну выиграли крещеные люди, а погибшие некрещеные бойцы Красной армии, которые "были рождены уже в безбожное время", стали жертвами, принесенными за безбожие.

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