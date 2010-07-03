В РПЦ прокомментировали слова митрополита о безбожниках в ВОВ

Фото: www.youtube.com/Белгородская и Старооскольская епархия
В Московском патриархате прокомментировали высказывания митрополита Белгородского и Старооскольского Иоанна о том, что Великую Отечественную войну выиграли крещеные люди, а безбожники погибали.
Как рассказал РИА Новости председатель синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами епископ Клинский Стефан (Привалов), "выводы не совсем корректные".
Епископ заявил, что страну защищали люди разных национальностей, религий и конфессий, и поэтому война называется Отечественной. "Если бы мы оперировали четкими статистическими данными, тогда можно было бы о чем-то говорить…", – посетовал Стефан.
Он призвал не "делить и рассматривать под лупой, кто крещен, и кто из крещеных был какого настроения в момент его гибели". Он полагает, что и крещеные люди могли совершать грубые проступки, разрывавшие их связь с богом.
Епископ добавил, что "когда человек погибает "за други своя", он получает фактически небесное крещение". Он привел в пример случаи, когда некрещеные "хотели умереть за Христа, потому что видели, как мученики умирали, и фактически эта смерть являлась для них крещением в христианство".
Стефан также заявил, что "понятна мысль владыки Иоанна", имевшего в виду то, что "христианство понимает, что случайных событий не бывает". По мнению епископа, если Господь допускает бедствия, то их причина кроется в отходе от бога или прегрешениях.
Стефан призвал "спокойнее относиться" к высказываниям главы Белгородской епархии, добавив, что многие через участие в ВОВ пришли к богу, о чем свидетельствуют восстановление патриаршества и храмов, а также приход людей в церкви.
Ранее митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн на вечере памяти годовщины начала войны заявил, что войну выиграли крещеные люди, а погибшие некрещеные бойцы Красной армии, которые "были рождены уже в безбожное время", стали жертвами, принесенными за безбожие.
Сегодня же суд Карелии признал невменяемым подростка, который в августе 2018 года поджег Успенскую церковь. Несовершеннолетнего освободят от уголовной ответственности, после чего отправят на принудительное лечение.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.