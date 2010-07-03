Кондуктор Мострансавто нашла пропавшего без вести мужчину

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Кондуктор Мострансавто нашла пропавшего без вести человека. Родственники мужчины пытались найти его почти неделю, сообщает Агентство "Москва".

Дезориентированный мужчина находился на одной из остановок автобусного маршрута №31 Коломна – Зарайск. Кондуктор Мострансавто запомнила его фото на ориентировке, размещенной на остановке.

"Когда встретила его, то сразу узнала: он был худым и уставшим, нуждался в медпомощи, я поняла, что его нельзя оставлять без внимания", – рассказала Любовь Индыкова.

Мужчина сообщил ей, что ему нужно добраться до Коломны. Пропавшего отвезли на автовокзал, где работники связались по указанному в ориентировке телефону с поисковым отрядом.

Семья найденного мужчины оставила письменную благодарность на имя директора филиала Алексея Гаврилина.

В конце 2018 года Мострансавто начало сотрудничество с поисковым отрядом "Лиза Алерт". Ориентировки на пропавших без вести людей размещаются на автостанциях и автовокзалах, в прикассовых зонах и автобусах.

Ежедневно на маршруты Подмосковья выходит более четырех тысяч транспортных средств предприятия, которые перевозят 1,5 миллиона пассажиров каждый день.

Ранее сообщалось, что Мострансавто проведет испытания нового низкопольного автобуса на газовом топливе. Испытания будут проходить в течение месяца, до 27 июня, на одном из маршрутов филиала предприятия в Химках.