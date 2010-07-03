Кондуктор Мострансавто нашла пропавшего без вести мужчину

Кондуктор Мострансавто нашла пропавшего без вести человека. Родственники мужчины пытались найти его почти неделю, сообщает Агентство "Москва".
Дезориентированный мужчина находился на одной из остановок автобусного маршрута №31 Коломна – Зарайск. Кондуктор Мострансавто запомнила его фото на ориентировке, размещенной на остановке.
"Когда встретила его, то сразу узнала: он был худым и уставшим, нуждался в медпомощи, я поняла, что его нельзя оставлять без внимания", – рассказала Любовь Индыкова.
Мужчина сообщил ей, что ему нужно добраться до Коломны. Пропавшего отвезли на автовокзал, где работники связались по указанному в ориентировке телефону с поисковым отрядом.
Семья найденного мужчины оставила письменную благодарность на имя директора филиала Алексея Гаврилина.
В конце 2018 года Мострансавто начало сотрудничество с поисковым отрядом "Лиза Алерт". Ориентировки на пропавших без вести людей размещаются на автостанциях и автовокзалах, в прикассовых зонах и автобусах.
Ежедневно на маршруты Подмосковья выходит более четырех тысяч транспортных средств предприятия, которые перевозят 1,5 миллиона пассажиров каждый день.
Ранее сообщалось, что Мострансавто проведет испытания нового низкопольного автобуса на газовом топливе. Испытания будут проходить в течение месяца, до 27 июня, на одном из маршрутов филиала предприятия в Химках.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.