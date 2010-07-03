Кассы Мострансавто по продаже карт "Стрелка" возобновили работу

Возобновилась работа касс Мострансавто по продаже и пополнению единых транспортных карт "Стрелка", сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.
Продажа билетов "Стрелка" в стационарных кассах не производилась с начала июня в связи с проведением необходимых технических работ после преобразования ГУП МО "Мострансавто" в АО "Мострансавто".
Приобрести карту "Стрелка" и пополнить баланс можно было в железнодорожных кассах пригородного сообщения "Центральной ППК" и "Московско-Тверской ППК", а также в отделениях ФГУП "Почта России" Московской области.
Также зачислить средства можно было через терминалы партнеров, на сайте транспортной карты "Стрелка" и в мобильном приложении.
Пополнить баланс карты теперь можно и со счета мобильного телефона. Для этого нужно в личном кабинете на сайте strelkacard.ru или в мобильном приложении нажать кнопку "Пополнить". Указать сумму и среди предложенных способов следует выбрать вариант "Мобильный платеж".
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.