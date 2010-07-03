Кассы Мострансавто по продаже карт "Стрелка" возобновили работу

Фото: Агентство "Москва"

Возобновилась работа касс Мострансавто по продаже и пополнению единых транспортных карт "Стрелка", сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

Продажа билетов "Стрелка" в стационарных кассах не производилась с начала июня в связи с проведением необходимых технических работ после преобразования ГУП МО "Мострансавто" в АО "Мострансавто".

Приобрести карту "Стрелка" и пополнить баланс можно было в железнодорожных кассах пригородного сообщения "Центральной ППК" и "Московско-Тверской ППК", а также в отделениях ФГУП "Почта России" Московской области.

Также зачислить средства можно было через терминалы партнеров, на сайте транспортной карты "Стрелка" и в мобильном приложении.

Пополнить баланс карты теперь можно и со счета мобильного телефона. Для этого нужно в личном кабинете на сайте strelkacard.ru или в мобильном приложении нажать кнопку "Пополнить". Указать сумму и среди предложенных способов следует выбрать вариант "Мобильный платеж".