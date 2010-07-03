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14:58

Пункты по продаже и пополнению карт "Стрелка" закрыли по 14 июня

транспорт

14:58

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Фото: Агентство "Москва"

Пункты Мострансавто по продаже и пополнению единых транспортных карт "Стрелка" не будут работать с 30 мая по 14 июня, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Отмечается, что пункты закроют из-за проведения технических работ.

"Приобрести карту "Стрелка" и пополнить баланс можно в железнодорожных кассах пригородного сообщения "Центральной ППК" и "Московско-Тверской ППК", в отделениях ФГУП "Почта России" Московской области", – говорится в сообщении.

Также зачислить средства можно через терминалы партнеров, на сайте транспортной карты "Стрелка" и в мобильном приложении.

Ранее сообщалось, что баланс единой транспортной карты "Стрелка" теперь можно пополнить со счета мобильного телефона. Для этого нужно в личном кабинете на сайте strelkacard.ru или в мобильном приложении нажать кнопку "Пополнить". После этого указать сумму, на которую планируется пополнить баланс. Среди предложенных способов следует выбрать вариант "Мобильный платеж". Комиссия зависит от мобильного оператора.

транспорт

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