Кадетские классы появятся еще в 31 столичной школе

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Кадетские классы будут организованы еще в 31 столичной школе. Об этом сообщил Сергей Собянин на своей странице в "ВКонтакте".

"В Москве впервые прошел выпускной в кадетских классах. За пять лет основы военных профессий изучили 1500 школьников. Они сами отмечают, что стали более собранными – дисциплина. Кстати, конкурс в кадетские классы – четыре человека на место, поэтому с нового года откроем их еще в 31 школе", – пишет мэр.

Сейчас кадетские классы посещают 16,5 тысячи детей в 195 школах Москвы. Учащихся набирают с 7 класса, при зачислении берутся во внимание успехи в учебе, состояние здоровья и физическое развитие, желание выбрать профессию военного или гражданского служащего.

Кадетское образование – один из видов предпрофессионального образования в школах Москвы. Акцент делается на углубленное изучение истории, математики, физики, обществознания, иностранных языков. Также в кадетских классах подразумевается развитие физической подготовки.

Дети занимаются в секциях самбо, дзюдо, гимнастики, плавания и других видов спорта. За профильное направление в кадетских классах отвечают кураторы из МЧС, ФСБ, МВД, ФСО, Росгвардии, Минобороны и других ведомств.

