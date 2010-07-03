В России могут составить шорт-лист дефицитных рабочих профессий

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Национальный шорт-лист рабочих профессий, по которым остро не хватает специалистов, может появиться в России, сообщает RT.

С инициативой в адрес министра просвещения России Ольги Васильевой выступил депутат Государственной думы Виктор Зубарев. По его мнению, такой шорт-лист поможет снизить уровень молодежной безработицы и улучшить имидж рабочих профессий.

За последний год вакансий для рабочего персонала стало больше, но эти предложения молодежь не интересуют. Это связано с тем, что молодые люди предпочитают обучение в вузах, а не в средних специальных учебных заведениях.

Однако найти работу по специальности при наличии высшего образования большинство выпускников не могут из-за отсутствия опыта. Предприятиям же не хватает сотрудников, отметил Зубарев.

Он также предлагает обновить образовательные программы в ссузах, наладить контакт между учебными заведениями и работодателями. Еще одна идея – провести рекламную кампанию для повышения престижа рабочих профессий.

Ранее стало известно, что скоро рынок труда может столкнуться с нехваткой квалифицированных IT-специалистов. Как сказано в докладе НИУ ВШЭ, в будущем возрастет спрос на IT-юристов, консультантов по робоэтике, архитекторов интернета вещей и цифровых продюсеров.

Грядущий дефицит кадров связан со стремительным развитием цифровых технологий и проблемами в системе образования. По словам сотрудников НИУ ВШЭ, российским вузам не хватает компетентных преподавателей в этой области. Сейчас лишь 15% выпускников IT-факультетов готовы сразу приступить к работе.