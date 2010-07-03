В России могут составить шорт-лист дефицитных рабочих профессий

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Национальный шорт-лист рабочих профессий, по которым остро не хватает специалистов, может появиться в России, сообщает RT.
С инициативой в адрес министра просвещения России Ольги Васильевой выступил депутат Государственной думы Виктор Зубарев. По его мнению, такой шорт-лист поможет снизить уровень молодежной безработицы и улучшить имидж рабочих профессий.
За последний год вакансий для рабочего персонала стало больше, но эти предложения молодежь не интересуют. Это связано с тем, что молодые люди предпочитают обучение в вузах, а не в средних специальных учебных заведениях.
Однако найти работу по специальности при наличии высшего образования большинство выпускников не могут из-за отсутствия опыта. Предприятиям же не хватает сотрудников, отметил Зубарев.
Он также предлагает обновить образовательные программы в ссузах, наладить контакт между учебными заведениями и работодателями. Еще одна идея – провести рекламную кампанию для повышения престижа рабочих профессий.
Ранее стало известно, что скоро рынок труда может столкнуться с нехваткой квалифицированных IT-специалистов. Как сказано в докладе НИУ ВШЭ, в будущем возрастет спрос на IT-юристов, консультантов по робоэтике, архитекторов интернета вещей и цифровых продюсеров.
Грядущий дефицит кадров связан со стремительным развитием цифровых технологий и проблемами в системе образования. По словам сотрудников НИУ ВШЭ, российским вузам не хватает компетентных преподавателей в этой области. Сейчас лишь 15% выпускников IT-факультетов готовы сразу приступить к работе.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.