Синоптики предупредили об опасных погодных условиях в Москве

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

Синоптики признали погоду в столице потенциально опасной, присвоив ей желтый уровень. Причиной стала высокая вероятность возникновения пожаров, сообщает Гидрометцентр России.

Предупреждение действует 25 и 26 июня. В эти дни ожидается 25–27 градусов тепла. Затем жара усилится до 31 градуса. До субботы осадков, скорее всего, не будет.

Повышенный уровень опасности погоды также распространили на Калужскую, Тульскую, Рязанскую, Владимирскую области.

Ранее москвичей уже предупреждали об аномальной жаре на текущей неделе. К выходным воздух прогреется до 30 градусов. В субботу и воскресенье тоже будет тепло, но возможны дожди.

В Гидрометцентре отметили, что аномальной жары 2010 года, когда в городе 44 дня держалась температура выше 30 градусов, в столице не будет. Большую часть этой недели температура будет держаться ниже этой отметки.