В МО РФ заявили, что диабет не будет основанием для освобождения от военной службы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Диабет и сердечно-сосудистые заболевания не будут вносить в перечень заболеваний, являющихся основанием для освобождения мобилизованных от военной службы. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на заместителя начальника главного военно-медицинского управления Минобороны РФ Александра Серговенцева.

"Если мы внесем туда диабет, нам надо будет вносить туда гипертоническую болезнь. Внесем гипертоническую болезнь, будем вносить ишемическую болезнь. Так мы дойдем до того, что у нас не останется ни одного военнослужащего, потому что у всех есть хронические заболевания", – заявил он на заседании координационного совета уполномоченных по правам человека.

Серговенцев отметил, что есть постановление правительства и предложил вместе его выполнять. Также он добавил, что в указе президента прописаны категории, которые не служат, это предельный возраст – 65 лет, признание категорией "Д" – негодным к военной службе и уголовное преследование.

Все регионы России получили методику медицинского осмотра, в которой прописано, кого нужно призывать, а кого – отправлять на военно-врачебную комиссию, отметил он.

"Только благодаря действию этого документа, 40 тысяч человек прямо с призывных пунктов были направлены на военно-врачебную экспертизу. И после проведения военно-врачебной комиссии порядка 6 тысяч были признаны (категорией) "Д" и сразу не были мобилизованы. Еще 7 тысячам была предоставлена отсрочка", – сообщил Серговенцев.

Также Минобороны РФ впоследствии стало увольнять военнослужащих категории "В", если у них социально значимые заболевания, заключил он.

21 сентября 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. По его словам, те, кого отправили в военные части в рамках частичной мобилизации, прошли дополнительную подготовку. 18 октября частичная мобилизация завершилась в Москве и Московской области.