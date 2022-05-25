В ГД внесли проект о предоставлении права выбора тарифов на горячую воду и тепло

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В Госдуму внесен проект закона о предоставлении возможности регионам РФ выбора тарифов на горячую воду и тепло. Документ размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента.
Из документа следует, что предлагается дать возможность установить в открытых системах теплоснабжения как однокомпонентных тарифов на горячую воду, так и двухкомпонентных тарифов с использованием компонентов на теплоноситель и тепловую энергию.
Авторы законопроекта обратили внимание на то, что на сегодняшний день, согласно постановлению кабмина, определено, что регулирующие органы устанавливают двухкомпонентный тариф на горячую воду в открытой системе теплоснабжения для теплоснабжающих организаций, которые обеспечивают население горячей водой с использованием упомянутой системы теплоснабжения, что свидетельствует о том, что в такой ситуации у уполномоченного органа необходимого российского региона РФ нет возможности выбора варианта установления тарифа на горячую воду.
Однако с декабря 2019 года разрешено принятие решения об установлении однокомпонентного или двухкомпонентного тарифа на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения. Так, регулирующие органы устанавливают однокомпонентный или двухкомпонентный тариф на горячую воду, состоящий из компонентов на холодную воду и тепло.
Такие же корректировки в отношении открытых систем теплоснабжения не были приняты из-за запрета, согласно закону, на использование централизованных открытых систем теплоснабжения для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения с 1 января 2022 года.
Ранее стало известно, что прошедший отопительный сезон в Москве стал самым продолжительным за последние 20 лет, тепло подавалось в течение 243 дней. Отопительный сезон в Москве завершился 16 мая. Он был продлен из-за погодных условий.
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