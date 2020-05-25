Из-за сильного ветра в Свердловской области погибли два человека

Фото: телеграм-канал "Подъем"

Два человека погибли в Свердловской области из-за сильного ветра. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

"Из-за сильного ветра произошло падение 20 деревьев, сорваны кровли с десяти зданий. Это стало причиной гибели двух человек", – сообщил собеседник информагентства.

Уточняется также, что сложные погодные условия стали причиной травм еще у двух человек.

19 мая сильный ветер был зафиксирован в Москве. Как сообщили в столичном комплексе городского хозяйства, из-за непогоды упали 33 дерева. При этом никто не пострадал.

