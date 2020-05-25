В российских ресторанах введут электронное меню из-за COVID-19

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Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Пандемия коронавирусной инфекции заставила рестораторов придумывать альтернативу подачи меню. Нововведения обусловлены тем, что многие посетители после снятия ограничений наверняка не захотят прикасаться к буклетам, переходящим из рук в руки, сообщает газета "Известия".
В Федерации рестораторов и отельеров России заявили, что в российских кафе и ресторанах будут внедрять опцию электронного меню. Так, посетителям будут предоставлять QR-код или ссылки, пройдя по которым можно будет ознакомиться с тем, какие блюда и напитки может предложить ресторан.
При этом ряд заведений не собирается отказываться от бумажных носителей, однако отмечается, что там намерены перейти на более безопасные материалы при изготовлении буклетов.
Ранее сообщалось о том, что обслуживание в кафе и ресторанах может измениться после пандемии COVID-19. В частности, сначала смогут открыться заведения максимум на 20 человек. При этом придется соблюдать дистанцию: столы не ближе метра, за ними не должны собираться более двух человек. Поминки первое время будут под запретом.
Обслуживание в кафе и ресторанах может измениться после пандемии COVID-19
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