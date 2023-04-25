Стоматолог рассказала, кому подойдет электрическая зубная щетка

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Электрическая зубная щетка является оптимальным вариантом для гигиены полости рта для пациентов, которые не могут тщательно следить за правильным методом чистки зубов. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на гигиениста Елену Захарову.

"Среди ошибок чистки зубов – слишком быстрая чистка, слишком поверхностные движения, неправильная постановка щетки, отсутствие привычки чистить зубы со всех сторон и так далее. Ошибок в мануальной чистке много, и врачи-гигиенисты обычно проводят обучение по правильному методу чистки", – указала она.

По словам специалиста, неправильный выбор щетки или режима может усугубить воспаление десен, гиперчувствительность зубов и скопления налета.

"У электрощеток есть разные режимы чистки – кому-то показан интенсивный режим, кому-то – щадящий, кому-то – режим для пациентов с коронками или имплантами", – добавила врач.

Ранее стоматолог-ортодонт Андрей Жук рассказал, что кариес зубов является не заболеванием, а патологическим процессом, вызванным деятельностью микробов в полости рта, поэтому шансы подхватить его от другого человека стремятся к нулю. Специалист объяснил, что кариес вызывают прежде всего бактерии стрептококки. Они выделяют кислоту, которая разрушают зубную эмаль.