Россиянам не запретят ввоз мясной и молочной продукции – СМИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Российское правительство не планирует запретить ввоз в РФ мясной и молочной продукции для личных нужд. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в аппарате кабмина.
В правительстве заверили, что вопрос о новых ограничениях даже не рассматривается.
Ранее "Ведомости" написали, что Национальная мясная ассоциация, которая объединяет крупнейших производителей мяса, птицы и изделий из них, предложила вице-премьеру Алексею Гордееву запретить ввоз частными лицами из-за рубежа мясной и молочной продукции.
По словам производителей, запрет нужен, чтобы избежать рисков распространения возбудителей опасных болезней животных.
Россиянам могут запретить ввоз мясной и молочной продукции из-за рубежа
В августе 2014 года Владимир Путин своим указом запретил импорт в Россию некоторых видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия из стран США, ЕС, Канады, Австралии и Норвегии.
В список запрещенных продуктов вошли мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция. При этом для личного пользования пока можно ввозить до пяти килограммов продуктов.
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