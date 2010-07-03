На фестивале "Пасхальный дар" представят более 40 видов куличей

Благотворительный фестиваль "Пасхальный дар" открылся в Москве. На площадках можно попробовать и приобрести более 40 видов куличей, а также различные пасхальные угощения – постные блюда из фруктов, овощей и круп. Их готовят 30 ресторанов-участников фестиваля по русским и зарубежным рецептам, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
"На площади Революции можно отведать польскую бабку и открытый фруктовый пирог мазурек, греческий сладкий хлеб цуреки, английский традиционный пасхальный кекс с сухофруктами симнель, а также итальянскую выпечку – покрытую глазурью и украшенную миндалем коломбу паскуале и каравай казатьелло", – сказано в сообщении.
Москвичам представят кабачковые оладьи, запеченный картофель с грибами, кускус с овощами, жаренную в сухарях тыкву, суп-пюре из нута, яблочные оладьи, печеные яблоки с изюмом, медом и курагой. Также можно будет попробовать плацинду – пирог с различными начинками, который жарят на сковороде или запекают в духовке.
Также на различных площадках фестиваля будут раздавать мясной хлеб, пасхальную ветчину, кролика в черносливе, ветчину, запеченную внутри хлеба, фалафель, ливанские мамули (манное печенье с орехами), аргентинскую паскуалину и другие угощения.
На Тверской площади можно будет приобрести пасхальные яйца, попробовать и купить куличи с необычными начинками (например, с чайной розой), а также много постных блюд – плов с грибами и сладким перцем, штрудель с яблоком, изюмом и вишней. На Ореховом бульваре приготовят австрийский райндлинг – пирог с финиками, орехами и изюмом, на Профсоюзной улице – маковый австрийский штрудель, на бульваре Дмитрия Донского – греческий пасхальный хлеб.
Фестиваль пройдет в центре и округах Москвы с 25 апреля по 5 мая. Как ранее рассказал Сергей Собянин, в культурной программе "Пасхального дара" примут участие 20 интерактивных и три инклюзивных театра, более 100 артистов, 10 церковных хоров и 10 детских коллективов.
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