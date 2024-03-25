Москвичам рассказали о погоде 25 марта

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Облачная погода с прояснениями ожидается в Москве и Московской области в понедельник, 25 марта. На дорогах местами гололедица, сообщает Гидрометцентр России.

Днем температура воздуха в столице будет в пределах от 7 до 9 градусов тепла, по области – от 5 до 10 градусов.

Скорость южного ветра составит 6–11 метров в секунду. Атмосферное давление установится на отметке 741 миллиметр ртутного столба.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что в конце недели на территории Центральной России ожидается рекордное потепление. По его словам, в воскресенье, 31 марта, может быть повторен или побит температурный рекорд 2007 года, когда столичные метеорологи зафиксировали 17,2 градуса тепла.