В Москве зафиксировали рост спроса на интимные товары

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В марте 2022 года магазины интимных товаров зафиксировали значительное увеличение продаж. Об этом "Мосленте" рассказала контент-менеджер известной сети столичных интим-магазинов Дарья Воробьева.

Она подчеркнула, сфера интим-товаров не смогла сдержать цены на прежнем уровне.

"Самое удивительное, что подъем продаж до рекордных показателей был зафиксирован именно в тот момент, когда мы начали поднимать цены, – где-то с 1 по 15 марта. Причем покупали именно качественные и дорогие игрушки", – рассказала Воробьева.

Она предположила, что раньше люди откладывали покупку той или иной вещи, а сейчас решили ее приобрести, так как неизвестно, что будет с ценами в дальнейшем.

Воробьева добавила, что больше всего заказов пришлось на маркетплейсы. По ее словам, в этом секторе продажи увеличились в десятки раз.

Ранее сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба обсуждает возможность наказывать за спекуляцию с ценами всех участников рынка. На данный момент такие нормы действуют только в отношении доминирующих компаний. В материале уточняется, что окончательного решения по перечню предложений по его изменению пока нет.

