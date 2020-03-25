Противостоящие коронавирусу врачи показали лица после рабочего дня

Врачи показали, как выглядят их лица после работы в условиях пандемии коронавируса

Врачи по всему миру запустили неформальный флешмоб, в рамках которого показали, насколько сложно им дается борьба с распространением коронавируса COVID-19. Об этом сообщает телеканал Москва 24.

В социальных сетях все чаще появляются портреты медиков со следами усталости на лице. Некоторые специалисты настолько долго не могут отойти от пациентов, что маски и респираторы врезаются в кожу до устойчивых вмятин.

Многие врачи признаются, что свободного времени на то, чтобы снять очки или аккуратно поправить маску, у них сейчас нет.

Ранее медики по всему миру запустили другой флешмоб – "Мы работаем для вас, вы сидите дома для нас". Специалисты призывают людей выходить на улицы только в случае крайней необходимости. Изоляция, как показала практика, лучше всего помогает бороться с COVID-19.

