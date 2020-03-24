Сотрудники коммунальных служб столицы запустили акцию "#Всегдасвами"

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В Москве сотрудники служб жилищно-коммунального хозяйства запустили флешмоб "#Всегдасвами", сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента ЖКХ столицы.

"Сотрудники столичных служб ЖКХ запустили в соцсетях флешмоб "#Всегдасвами" в поддержку международной акции, которая проходит под слоганом "Мы работаем ради вас, останьтесь дома ради нас", – говорится в сообщении.

Отмечается, что коммунальщики сделали фотографию с плакатами, на которых написано обращение к местным жителям, чтобы они не покидали дома в разгар распространения коронавируса.

"Флешмоб призван напомнить москвичам о том, что у работников сферы ЖКХ тоже есть семьи, но они каждый день выходят на работу, чтобы поддерживать чистоту в городе и проводить обработку подъездов", – говорится в сообщении.

В акции приняли участие сотрудники ГБУ "Жилищник", которые обслуживают районы в ТиНАО, СВАО и ЮЗАО, а также работники ГБУ "Автомобильные дороги".

Мировой флешмоб "Мы работаем для вас, останьтесь дома для нас" устроили медики. Так специалисты из разных стран решили поддержать тех, кто вынужден сидеть на карантине.

Ранее Роспотребнадзор рассказал о профилактике распространения коронавируса и принципах карантина в домашних условиях. В частности, нельзя выходить из дома весь период карантина, даже для того, чтобы получить посылку, купить продукты или выбросить мусор. В то же время необходимо изолироваться в отдельной комнате, пользоваться отдельной посудой, средствами гигиены, бельем и полотенцами, а также исключить контакты с членами семьи.

Важно использовать маски и дезинфицирующие средства. Также следует мыть руки водой с мылом или обрабатывать кожными антисептиками. Вместе с тем следует проветривать помещение и проводить влажную уборку. Мусор нужно упаковать в прочные мусорные пакеты, выставить за дверь и просить утилизировать друзей.

Оставаться дома должны люди старше 65 лет, а также горожане с хроническими заболеваниями. Режим самоизоляции сохраняется и для граждан, вернувшихся из зарубежных стран.

По последним данным ВОЗ, коронавирусом в мире заражено уже более 330 тысяч человек, свыше 14,5 тысячи скончалось.