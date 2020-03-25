Умер министр обороны Судана

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Глава министерства обороны Судана Джамаль Омар скончался во время визита в Южный Судан, где он вел переговоры с руководством вооруженных группировок, сообщает "Газета.ру".

Причиной смерти стал сердечный приступ.

Генерал-лейтенант Джамаль Омар был назначен на пост министра обороны Судана в 2019 году после отстранения от власти президента Омара аль-Башира.

В январе в результате крушения военного самолета Ан-12 на западе Судана погибли 18 человек. Погибли семь членов экипажа, трое судей и восемь гражданских лиц, включая четырех детей.